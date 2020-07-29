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  • "Шахтар" потролив Луческу в його день народження, побажавши відданих друзів
29 липня 2020, середа, 11:02 21
Спорт 2020-07-29T14:00:04+03:00
Українські Новини
"Шахтар" потролив Луческу в його день народження, побажавши відданих друзів

"Шахтар" потролив Луческу в його день народження, побажавши відданих друзів

Кира Молчанова
ФК Динамо, Луческу, ФК Шахтар
Мірча Луческу. Колаж Facebook
Мірча Луческу. Колаж Facebook

Мірчі Луческу з 75-річчям привітав донецький клуб "Шахтар", у якого він раніше був тренером. Футбольний клуб побажав екстренеру підтримки відданих друзів. Привітання виглядає досить іронічно на тлі того, що тепер Луческу став тренером головного суперника "Шахтаря" – ФК "Динамо".

Привітання було опубліковано на офіційній сторінці ФК "Шахтар" у соціальній мережі Facebook.

Крім того, увійти в тренерський штаб "Динамо" пропонували ще кількох "екс-гірникам" захиснику "Шахтаря" В'ячеслава Шевчука та колишньому тренеру клубу з фізпідготовки Карло Ніколіні. Обидва відмовилися від пропозиції.

А ще раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що Луческу раніше двічі просився повернутися на пост головного тренера донецького клубу, але обидва рази клуб йому відмовляв.

Як повідомляли Українькі Новини, 23 липня було оголошено, що Мірча Луческу стане головним тренером київського "Динамо".

Вболівальники клубу виступили проти цього і пригрозили акціями протесту.

На тлі невдоволення фанатів Луческу навіть обговорював свою ранню відставку, але президент "Динамо" Ігор Суркіс умовив Луческу залишитися.

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