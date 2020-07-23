Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу

Колишнього наставника донецького "Шахтаря" Мірча Луческу призначили головним тренером футбольного клубу "Динамо" після того, як ФК звільнив головного тренера Михайличенка.

Про це йдеться в повідомленн пресслужби київського ФК "Динамо".

У повідомленні сказано, що контракт укладено на два роки з правом продовження ще на рік.

"Хочу представити Мірча Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він здобув багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірча за його результатами", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Новий тренер, у свою чергу, подякував Суркісу і вболівальникам за довіру. Луческу розповів, що скучив за Україною, де тренував "Шахтар" багато років.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже гарні стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я доб'юся на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також вболівальників, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - розповів Мірча Луческу.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні минулого року футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка.

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.