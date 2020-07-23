підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суспільство
  • Містер повертається. Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу
23 липня 2020, четвер, 16:30 17
Суспільство 2020-07-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
Містер повертається. Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Лучес

Містер повертається. Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу

Кира Молчанова
Футбол, Динамо, Луческу
Мірча Луческу. Фото: прес-служба
Мірча Луческу. Фото: прес-служба "Динамо"

Колишнього наставника донецького "Шахтаря" Мірча Луческу призначили головним тренером футбольного клубу "Динамо" після того, як ФК звільнив головного тренера Михайличенка.

Про це йдеться в повідомленн пресслужби київського ФК "Динамо".

У повідомленні сказано, що контракт укладено на два роки з правом продовження ще на рік.

"Хочу представити Мірча Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він здобув багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірча за його результатами", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Фото: прес-служба Мірча Луческу та Ігор Суркіс. Фото: пресслужба "Динамо"

Новий тренер, у свою чергу, подякував Суркісу і вболівальникам за довіру. Луческу розповів, що скучив за Україною, де тренував "Шахтар" багато років.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже гарні стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я доб'юся на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також вболівальників, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - розповів Мірча Луческу.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні минулого року футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка.

В 2017 році головним тренером ФК "Динамо" Київ був призначений Олександр Миколайович Хацкевич. Контракт з білоруським фахівцем був розрахований на 2 роки.

 

Більше новин про: Футбол Динамо Луческу

Суд заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку без права внести заставу
Головним тренером київського "Динамо" став екснаставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу
Новини
Українські працівники захворіли на коронавірус на фермі в Польщі 18:03
Скрипник, який брав у заручники поліційного в Полтаві, був чотири рази засуджений, — Геращенко 17:34
FlixBus запустив автобуси до Вільнюса і до Праги 17:34
Долар дорожчає. НБУ послабив курс нацвалюти на п'ятницю 17:26
ЗНО з історії не здали більше абітурієнтів, ніж з української мови 17:25
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу 16:01
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Активіста Кучапіна знайдено мертвим у квартирі в Києві 13:24
більше новин
Злочинець, що захопив поліцейського в заручники, відпустив його і зник у лісі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok