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29 липня 2020, середа, 11:25 19
Спорт 2020-07-29T14:15:03+03:00
Українські Новини
Тренерський інтернаціонал у штабі "Динамо": Луческу оголосив своїх помічників

Тренерський інтернаціонал у штабі "Динамо": Луческу оголосив своїх помічників

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, Суркис, Луческу
Мірча Луческу в київському
Мірча Луческу в київському "Динамо". Колаж FB

Призначений на посаду головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу оголосив, хто буде йому асистувати в роботі з командою, повідомляє портал capital.ua.

В штаб румунського фахівця увійшли тренери Еміл Карас з Молдови, а також троє колишніх гравців-динамівців - Огнен Вукоєвич з Хорватії, українці Олег Гусєв та Михайло Михайлов. Останній, який працює на позиції помічника тренера не першу ротацію наставників "Динамо", продовжить працювати з воротарями.

Серед помічників Луческу також буде італієць Дієго Лонго, який у минулому працював з сином Мірчі Разваном Луческу.

У той же час, в структурі тренерської групи не буде колишнього багаторічного помічника Луческу Олександра Спиридона. За інформації румунського видання Sport.ro, молдовський фахівець провів розмову з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. В ході розмови функціонер "гірників" зумів переконав Спиридона не приймати пропозицію київського клубу.

Втім, всі подробиці підготовки київського футбольного клубу до нового сезону стануть достовірно відомі лише після офіційного представлення Мірчі Луческу, запланованого на 30 липня.

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