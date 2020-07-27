Луческу через 4 дні після призначення відмовився тренувати київське "Динамо", — румунські ЗМІ

Мірча Луческу, якого призначили на посаду головного тренера київського "Динамо" чотири дні тому, подав у відставку.

Про це повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.

Джерело стверджує, що причиною цього стало вороже ставлення київських фанатів до екс-тренера донецького "Шахтаря".

"Я вдячний сім'ї Суркісів за надану довіру і запрошення, але я не зможу працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку ультрас, чия підтримка так необхідна команді", — цитує видання слова Луческу.

Румунський тренер заявляє, що не може прийняти фанів, які "діють проти інтересів клубу". Луческу запевнив, що його перехід в "Динамо" не мав ніякого відношення до зарплати. "Гроші — останнє, що мене цікавило", — додав він.

"Я хотів повернутися у футбол в Україну, де я випробував величезне задоволення, знову увійти в цю атмосферу, настільки хвилюючу і повну непередбачуваного футболу. Я зробив це з ентузіазмом, з повною впевненістю в потенціалі молодих українських гравців, багато з яких є членами збірних", — підсумував Луческу.

Негативне ставлення фанатів столичного клубу до Мірчі Луческу пов'язано з тим, що румунський тренер 12 років тренував головного суперника біло-синіх – донецький "Шахтар". До того ж, дозволяв собі неоднозначні висловлювання про тренера "Динамо" Валерія Лобановського.

Як повідомляли Українські Новини, фанати київського "Динамо" вороже сприйняли призначення Луческу і закликали співробітників клубу звільнятися.

Після цього в донецькому "Шахтарі" розповіли, чому двічі відмовляли Луческу.