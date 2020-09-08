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08 вересня 2020, вівторок, 10:55 12
Економіка 2020-09-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Рубль трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 8 вересня

Рубль трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 8 вересня

Надежда Комендантова
Курс, Рубль, курс рубля в Україні, курс в обмінниках, Курс російського рубля
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У вівторок, 8 вересня, порівняно з понеділком 7 вересня середній курс купівлі рубля зріс на 4 копійки і становить 3,36 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,36 3,82
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тим часом, у вівторок готівкові долар і євро знову подорожчали. 

Також напередодні курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився  на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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