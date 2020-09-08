Рубль трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, порівняно з понеділком 7 вересня середній курс купівлі рубля зріс на 4 копійки і становить 3,36 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 8 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,36 3,82 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тим часом, у вівторок готівкові долар і євро знову подорожчали.

Також напередодні курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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