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08 вересня 2020, вівторок, 17:50 15
Економіка 2020-09-08T20:00:03+03:00
Українські Новини
Після падіння гривня на міжбанку почала дорожчати

Після падіння гривня на міжбанку почала дорожчати

Анна Рудык
Курс валют, курс гривні, Міжбанк, курс гривні на міжбанку
Гривня
Гривня

8 вересня на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. курс гривні у вівторок зміцнився на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,76-27,79 UAH/USD, потім котирування виросли до 27,81-27,83 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,74-27,76 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,89% з 23,74 UAH/USD до 27,75 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 вересня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Також після вихідних, 7 вересня, курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в проєкт державного бюджету на 2021 рік закладається курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом Нацбанк планує полегшити ведення касових операцій у національній валюті, що пов'язано зі змінами в українському законодавстві.

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