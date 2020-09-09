Гривня стрімко падає. Курс валют від НБУ на 9 вересня

Після підвищення гривні на міжбанку у вівторок, 8 вересня, Національний банк встановив офіційний офіційний курс гривні на середу,9 вересня, знизивши нацвалюту на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD, що встановлюється ним на 8 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2526 1 долар США 27,8032 1 швейцарський франк 30,3049 10 ієн 2,6203 10 російських рублів 3,6421 1 євро 32,7980

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 7 вересня на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Тим часом Нацбанк планує полегшити ведення касових операцій у національній валюті, що пов'язано зі змінами в українському законодавстві.

Також після вихідних, 7 вересня, курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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