Депутат Лерос відмовився відповідати на питання на допиті у ДБР

Депутат Верховної Ради Гео Лерос відмовився від дачі показань Державному бюро розслідувань (ДБР). Про це Українським Новинам повідомили у прес-службі ДБР.

"Він скористався правом, передбаченим ст. 63 Конституції України, і відмовився давати показання і відповідати на запитання", - сказали у відомстві.

Лерос був викликаний на допит до ДБР у вівторок по одній зі справ, зокрема щодо можливого ухилення від сплати податків.

Зараз проти Лероса розслідують 2 справи. Перша, за якою був сьогодні допит, пов'язана з податками. Друга справа - за незаконну добудову ще одного поверху над своєю квартирою в будинку у Лабораторному провулку на Печерську.

Як повідомляли Українськi Новини, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виключила депутата Гео Лероса із членів фракції.

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