Суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, — ДБР

Суд повторно наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також перебуває під арештом.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков.

"(Колекція картин) арештована повторно", — сказав він.

Бабіков додав, що картини перебувають під арештом у музеї.

"Картини — такі предмети, збереження яких вимагає певного і дбайливого до них ставлення. Певних умов. Тому, на цьому етапі музей — чудове місце для зберігання картин. Тим більше це дає можливість нашим співгромадянам помилуватися і оцінити цю чудову колекцію", — додав заступник директора.

З його слів, жодних перешкод для всіх охочих їх побачити в музеї немає, і чим більше киян зможе побачити цю колекцію картин, тим більше користі вона принесе.

Також він нагадав, що на завод "Кузня на Рибальському" ("Ленкузню") теж накладено арешт.

Як повідомляли Українськi Новини, ДБР відмовилося повідомити дату наступного допиту Порошенка.

Раніше Порошенко заявив про відкриття проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення ПЦУ.

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