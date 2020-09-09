З 2020 року, після звільнення Романа Труби, Держбюро розслідувань працює без повноцінного керівника. Так, були і є в.о керівника, але конкурс на посаду директора без приставки в.о поки не призначений і найближчим часом навряд чи відбудеться. Якщо врахувати недавнє рішення Конституційного Суду щодо законності призначення Артема Ситника директором НАБУ, то в разі проведення конкурсу та призначення директора ДБР указом Президента, він також зі 100% упевненістю буде визнаний неконституційним. Вихід один - потрібно або вносити зміни в закон про ДБР і змінювати процедуру призначення директора або ж піти більш складним шляхом і вносити зміни до Конституції, наділивши президента повноваженням призначати директора. Але, це питання не стоїть на порядку денному. Після відходу Ірини Венедиктової на більш високу посаду - з в.о директора ГБР в Офісі генпрокурора, частина її команди продовжує працювати в ДБР. Йдеться про заступників голови ДБР Олександра Бабікова та Олександра Соколова, останній до речі наразі виконує обов'язки директора, хоча за законом давно повинен був передати кермо влади Бабікову. Але, такий сценарій, хоча він і по суті відповідає закону, обіцяє питання наявності можливого конфлікту інтересів, враховуючи минуле Олександра.

Бабіков відповідає в ДБР за все слідство, за винятком справ стосовно Майдану. В інтерв'ю "Українським Новинам" він розповів, чому не подаватиме свою кандидатуру на конкурс з обрання ДБР, наскільки він людина Венедиктової, чому кейс нардепа Пашинського так довго розслідувався і в чому були складнощі.

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