ДБР відмовилося повідомити дату наступного допиту Порошенка

Державне бюро розслідувань відмовилося повідомити дату наступного допиту колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це сказано у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Агентство просило інформацію про те, коли відбудеться наступний допит Порошенка.

ДБР повідомило, що не може повідомити цю інформацію, оскільки це дані досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у день, коли Порошенко вилетів на відпочинок, очолювана ним партія "Європейська солідарність" влаштовувала мітинг під стінами Офісу президента.

Після веління інформації про вартість польоту Порошенко в Туреччину, в ЗМІ дізналися про те, що екс-президент задекларував майже 1,2 млн грн. витрат.

Тим часом, поки Порошенко був на відпочинку, Державне бюро розслідувань закрила кримінальне провадження про можливе "розпалюванні міжрелігійної ворожнечі" колишнім президентом Петром Порошенком.

Раніше Порошенко заявив про порушення проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення ПЦУ.

Пізніше ДБР повідомило, що справу проти Порошенка за розпалювання ворожнечі розслідується за заявою прихожан УПЦ КП.

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