підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 05:20 5
Фінанси 2020-09-08T06:00:01+03:00
Українські Новини
НБУ спростить касові операції: що зміниться для ФОПів

НБУ спростить касові операції: що зміниться для ФОПів

Надежда Комендантова
НБУ, ФОП, касові операції
Касовий апарат. Фото: kasjauns.lv
Касовий апарат. Фото: kasjauns.lv

Національний банк має намір спростити ведення касових операцій у національній валюті, що пов'язано зі змінами в українському законодавстві після того, з 1 серпня набрали чинності нові штрафи за порушення використання касових апаратів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що для цього регулятор розробив і пропонує для громадського обговорення проєкт постанови правління НБУ "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

"Ці зміни зумовлені тим, що закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців" полегшив облік доходів роботи ФОП-платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні НБУ.

Вказується, що такі фізособи-підприємці будуть вести облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізособи-підприємці для обліку готівки, Національний банк має намір привести його у відповідність до вимог цього закону.

Також проєкт постанови повинен врегулювати питання щодо вимог оформлення суб'єктами господарювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом за готівкові кошти відповідно до норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом".

Як повідомляли Українські Новини, в лютому 2019 Національний банк з метою зменшення регуляторного впливу на суб'єкти господарювання врегулював ряд питань щодо порядку ведення касових операцій в національній валюті.

Тис часом, сума готівки в обігу в першому півріччі зросла на 14,4%.

Крім того, у квітні цього року закрилися 13,3 тисяч фізичних осіб-підприємців, а в 2019 році за аналогічний період – 16,3 тисяч фізосіб-підприємців.

Більше новин про: НБУ ФОП касові операції

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Індексація та доплати. Шмигаль розповів, яке підвищення пенсій чекає українців у 2021 06:00
У міністерстві розповіли, як не втратити субсидію через зміну постачальника газу 05:30
Українцям почали виплачувати підвищені пенсії: у кого і на скільки зросли виплати 05:30
НБУ спростить касові операції: що зміниться для ФОПів 05:20
Нацбанк знову знизив гривню. Якою буде курс у вівторок 05:15
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok