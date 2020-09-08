НБУ спростить касові операції: що зміниться для ФОПів

Національний банк має намір спростити ведення касових операцій у національній валюті, що пов'язано зі змінами в українському законодавстві після того, з 1 серпня набрали чинності нові штрафи за порушення використання касових апаратів .

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що для цього регулятор розробив і пропонує для громадського обговорення проєкт постанови правління НБУ "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

"Ці зміни зумовлені тим, що закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізосіб-підприємців" полегшив облік доходів роботи ФОП-платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість", - йдеться у повідомленні НБУ.

Вказується, що такі фізособи-підприємці будуть вести облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

Оскільки чинне положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізособи-підприємці для обліку готівки, Національний банк має намір привести його у відповідність до вимог цього закону.

Також проєкт постанови повинен врегулювати питання щодо вимог оформлення суб'єктами господарювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом за готівкові кошти відповідно до норм закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо детінізації ринку металургійної сировини і операцій з металобрухтом".

Як повідомляли Українські Новини, в лютому 2019 Національний банк з метою зменшення регуляторного впливу на суб'єкти господарювання врегулював ряд питань щодо порядку ведення касових операцій в національній валюті.

Тис часом, сума готівки в обігу в першому півріччі зросла на 14,4%.

Крім того, у квітні цього року закрилися 13,3 тисяч фізичних осіб-підприємців, а в 2019 році за аналогічний період – 16,3 тисяч фізосіб-підприємців.

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