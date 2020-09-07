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07 вересня 2020, понеділок, 12:36 9
Фінанси 2020-09-07T13:30:01+03:00
Українські Новини
Курс долара для платіжних карток після вихідних підвищився

Курс долара для платіжних карток після вихідних підвищився

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, курс долара
Банківська картка. Фото: humanstory.ru
Банківська картка. Фото: humanstory.ru

У понеділок курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищивсяна 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі — на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD порівняно з 4 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро для платіжних карт знизився на 8,51 коп. до 32,3342 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,69 коп. до 32,9394 UAH/EUR.

Курси іноземної валюти для платіжних карт:

  Доллар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля продаж Купівля Продаж
Середній 27,5301 27,8695 32,3342 32,9394 3,27 4,41
Максимальний 27,7239 28,5000 32,6643 33,1000 3,54 5,00
Мінімальний 27,0000 27,7500 30,5000 32,8000 3,00 3,81

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках після вихідних. 

Також НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тим часом, курс рубля в обмінниках теж трохи зріс. 

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