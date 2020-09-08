Валюта дорожчає. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок

У вівторок, 8 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD порівняно з курсом валют на 7 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 1,97 коп. до 32,3821 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,09 коп. до 32,9191 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній 27,5929 27,8532 32,3821 32,9191 3,36 3,82 Максимальний 27,7000 28,0000 32,6000 33,3900 3,64 5,00 Мінімальний 27,4000 27,7500 32,1000 32,6200 2,64 3,62

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тим часом, в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

Також курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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