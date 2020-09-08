підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 вересня 2020, вівторок, 10:25 11
Фінанси 2020-09-08T11:45:01+03:00
Українські Новини
Валюта дорожчає. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок

Валюта дорожчає. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні до долара
Курс валют.
Курс валют.

У вівторок, 8 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD порівняно з курсом валют на 7 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 1,97 коп. до 32,3821 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,09 коп. до 32,9191 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
Середній 27,5929 27,8532 32,3821 32,9191 3,36 3,82
Максимальний 27,7000 28,0000 32,6000 33,3900 3,64 5,00
Мінімальний 27,4000 27,7500 32,1000 32,6200 2,64 3,62

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тим часом, в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

Також курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився  на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро курс гривні до долара

Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс ва...
Нацбанк знову знизив гривню. Якою буде курс у вівт...
Курс гривні на міжбанку знизився до 27,77 UAH/USD...
Долар продовжить своє зростання. Офіційний курс на...
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки
Новини
Лісову пожежу в Луганській області погасили 11:26
Спалах коронавірусу в гравців львівського "Руху". Матч з "Шахтарем" перенесений 11:21
Збій в метро
У київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги 11:08
Рубль трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 8 вересня 10:55
Депутат Ради Палиця ("За майбутнє") вважає Азарова більше професійним прем'єром, ніж Шмигаля або Гончарука 10:49
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
більше новин
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
НБУ назвав найприбутковіші і найзбитковіші банки 10:41
більше новин
В Україні зафіксовано 2 411 нових випадків коронавірусу за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok