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07 вересня 2020, понеділок, 23:00 6
Фінанси 2020-09-08T01:00:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився до 27,77 UAH/USD

Курс гривні на міжбанку знизився до 27,77 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 7 вересня, знизився на 3 коп. до 27,77 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 5 копійок.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,77-27,80 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,73-27,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,76-27,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,97% з 23,74 UAH/USD до 27,77 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Раніше курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився  на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.


Крім того, прем'єр-міністр Денис  Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним  і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD. 

Також  в проєкт держбюджету на 2021 рік закладається курс  в районі 29 UAH/USD.

Тим часом  середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень  до 2022. 

 

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