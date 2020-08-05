На проспекті Перемоги в Києві прорвало трубу. "Гейзер" досягав висоти 10 метрів

У Києві, де тільки нещодавно на Великій Васильківській під час гідравлічних випробувань тепломережі, прорвало трубу, а окріп став заливати проїжджу частину, по якій їхали автомобілі, на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі і з-під землі вирвався "гейзер".

Про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля шляхопроводу, який ремонтується на Повітрофлотському проспекті. Через дорогу знаходиться Міністерство інфраструктури. Очевидці зняли "гейзер". Деякі автомобілі об'їжджають місце аварії, а деякі зупиняються посеред дороги.

Як повідомляють Українські Новини, Київ почав відключення гарячої води у зв'язку з гідравлічними випробуваннями з 12 травня.

У травні в Києві після початку гідравлічних випробувань тепломереж подачу гарячої води відновили у 2,6 тисячі житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

У кінці лютого в Києві через сильний дощ і прорив труби утворився потоп біля метро "Сирець".