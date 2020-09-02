У Голосіївському районі Києва сталася аварія на трубопроводі. Де немає води

Тоді як в Подільському районі столиці сталася аварія на водогоні , через що на деяких вулицях зникла вода, у середу, 2 вересня, в Києві на Голосіївському проспекті в результаті пошкодження трубопроводу шість будинків залишилися без води.

Про це сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Так, повідомляється, що водопостачання відсутнє в будинках: №15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21 на Голосіївському проспекті.

Для забезпечення потреб споживачів направлено автоцистерну з питною водою за адресою: проспект Голосіївський, 19.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням пошкодження, орієнтовний термін виконання робіт — 1 доба.

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 5 серпня, в Києві на проспекті Перемоги сталася аварія на трубопроводі і з-під землі вирвався "гейзер".

Раніше повідомлялося про те, що на Великій Васильківській під час гідравлічних випробувань тепломережі, прорвало трубу. Окріп став заливати проїжджу частину.

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