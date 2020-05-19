У центрі Києва знову прорвало трубу з окропом на проїжджу частину

Після прориву труби на Подолі у Києві на Великій Васильківській, де сьогодні розпочалися гідравлічні випробування тепломережі, прорвало трубу. Відео інциденту опубліковано в соцмережах.

"На вулиці Великій Васильківській сьогодні прорвало трубу і гарячою водою залило всю вулицю. Як вам таке?", - йдеться у підписі до відео.

Очевидці повідомляють, що окріп заливає проїжджу частину, по якій їдуть автомобілі.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці лютого в Києві через сильний дощ, і прориву труби утворився потоп біля метро "Сирець".

Також у січні масштабний прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza. 13 січня, в столичному Торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуювали людей.

А 16 січня торгово-розважальний центр Ocean Plaza у Києві відновив роботу після ліквідації наслідків прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі.