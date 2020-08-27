Через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани та "Глобус"

Після масштабного відключення світла в центрі Києва, через ще одну аварію на електромережі в районі Майдану Незалежності знеструмлені "Великий" і "Малі" фонтани, частина ТЦ "Глобус" і прилеглі житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба Київської державної адміністрації.

Повідомляється, що орієнтовний термін відновлення електропостачання - 20:00 27 серпня.

Крім того, в КМДА наголосили, що фонтани на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснило, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському і Печерському районах відбулося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача.

Через аварійне відключення в Києві без світла залишився столичний метрополітен - у ньому згасли лампи, і пасажири були змушені підсвічувати собі дорогу за допомогою мобільних телефонів.

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) - на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

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