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27 серпня 2020, четвер, 18:26 5
Суспільство 2020-08-27T19:15:02+03:00
Українські Новини
Через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани та "Глобус"

Через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани та "Глобус"

Кира Молчанова
Електроенергія, Вимкнення світла, КП
Фонтан на Майдані Незалежності. Фото: kyivvodfond.com.ua
Фонтан на Майдані Незалежності. Фото: kyivvodfond.com.ua

Після масштабного відключення світла в центрі Києва, через ще одну аварію на електромережі в районі Майдану Незалежності знеструмлені "Великий" і "Малі" фонтани, частина ТЦ "Глобус" і прилеглі житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба Київської державної адміністрації.

Повідомляється, що орієнтовний термін відновлення електропостачання - 20:00 27 серпня.

Крім того, в КМДА наголосили, що фонтани на Майдані Незалежності запрацюють після відновлення електропостачання.

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснило, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському і Печерському районах відбулося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача.

Через аварійне відключення в Києві без світла залишився столичний метрополітен - у ньому згасли лампи, і пасажири були змушені підсвічувати собі дорогу за допомогою мобільних телефонів.

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) - на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

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