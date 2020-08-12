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12 серпня 2020, середа, 17:54 7
Суспільство 2020-08-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Один з районів Києва залишився без води через аварію

Один з районів Києва залишився без води через аварію

Кира Молчанова
Аварія, Київводоканал, Відключення води в Києві
Відключення води. Фото: pixabay
Відключення води. Фото: pixabay

Після того, як через аварію на підстанції частина Києва залишилася без світла, включаючи кілька станцій метро, в Подільському районі столиці сталася аварія на водогоні, через що на деяких вулицях пропала вода.

Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу".

Повідомляється, що аварія сталася на водоводі діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. Тиск води в трубах впало, а якість води знизилося.

Комунальники попереджають, що проблеми можуть бути за такими адресами:

  • вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;
  • вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка;
  • вул. Тульчинська;
  • вул. Дмитрівська;
  • вул. Олексія Терьохіна;
  • вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;
  • вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в/підвідні до лікарні ім. Павлова;
  • вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;
  • вул. Захарівська;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Копилівська;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Артезіанський;
  • пров. Цукровий;
  • вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського;
  • вул. Бондарська;
  • вул. Розважівська;
  • пров. Подільський;
  • вул. Волховська;
  • вул. Садовського;
  • пров. Бондарський;
  • пров. Садовського;
  • вул. Куренівська;
  • вул. Семена Скляренка;
  • вул. Ливарська;
  • просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

"Працівники" Київводоканалу "вже ліквідують аварійну ситуацію, яка сталася на водоводі діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Києві  відновили подачу гарячої води  в 2,6 тисячах житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

До 30 червня в трьох районах столиці  відключили гарячу воду  через гідравлічні випробування теплових мереж.

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