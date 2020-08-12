Один з районів Києва залишився без води через аварію

Після того, як через аварію на підстанції частина Києва залишилася без світла, включаючи кілька станцій метро, в Подільському районі столиці сталася аварія на водогоні, через що на деяких вулицях пропала вода. Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу". Повідомляється, що аварія сталася на водоводі діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152\/2. Тиск води в трубах впало, а якість води знизилося. Комунальники попереджають, що проблеми можуть бути за такими адресами: вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська; вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка; вул. Тульчинська; вул. Дмитрівська; вул. Олексія Терьохіна; вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна; вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в\/підвідні до лікарні ім. Павлова; вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13; вул. Захарівська; вул. Рилєєва; вул. Копилівська; пров. Рилєєва; пров. Артезіанський; пров. Цукровий; вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського; вул. Бондарська; вул. Розважівська; пров. Подільський; вул. Волховська; вул. Садовського; пров. Бондарський; пров. Садовського; вул. Куренівська; вул. Семена Скляренка; вул. Ливарська; просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги. "Працівники" Київводоканалу "вже ліквідують аварійну ситуацію, яка сталася на водоводі діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники. Раніше Українські Новини повідомляли, в Києві відновили подачу гарячої води в 2,6 тисячах житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів. До 30 червня в трьох районах столиці відключили гарячу воду через гідравлічні випробування теплових мереж.