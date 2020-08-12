Один з районів Києва залишився без води через аварію

Після того, як через аварію на підстанції частина Києва залишилася без світла, включаючи кілька станцій метро, в Подільському районі столиці сталася аварія на водогоні, через що на деяких вулицях пропала вода.

Про це повідомили в пресслужбі "Київводоканалу".

Повідомляється, що аварія сталася на водоводі діаметром 1000 мм по вулиці Вишгородська, 152/2. Тиск води в трубах впало, а якість води знизилося.

Комунальники попереджають, що проблеми можуть бути за такими адресами:

вул. Кирилівська від № 100 до вул. Вишгородська;

вул. Вікентія Хвойки від вул. Кирилівська до вул. Дегтяренка;

вул. Тульчинська;

вул. Дмитрівська;

вул. Олексія Терьохіна;

вул. Новокостянтинівська від вул. Нахімова до вул. Олексія Терьохіна;

вул. Олени Теліги та Реп’яхів Яр – в/підвідні до лікарні ім. Павлова;

вул. Петропавлівська від вул. Кирилівської до № 13;

вул. Захарівська;

вул. Рилєєва;

вул. Копилівська;

пров. Рилєєва;

пров. Артезіанський;

пров. Цукровий;

вул. Сирецька від вул. Семена Скляренка до пров. Подільського;

вул. Бондарська;

вул. Розважівська;

пров. Подільський;

вул. Волховська;

вул. Садовського;

пров. Бондарський;

пров. Садовського;

вул. Куренівська;

вул. Семена Скляренка;

вул. Ливарська;

просп. Степана Бандери від вул. Куренівська до вул. Олени Теліги.

"Працівники" Київводоканалу "вже ліквідують аварійну ситуацію, яка сталася на водоводі діаметром 1000 мм. Орієнтовний час виконання робіт - 2-3 години", - повідомили комунальники.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Києві відновили подачу гарячої води в 2,6 тисячах житлових будинків. Всього комунальні служби усунули понад 300 пошкоджень трубопроводів.

До 30 червня в трьох районах столиці відключили гарячу воду через гідравлічні випробування теплових мереж.