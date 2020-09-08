У Нацполіції заявили, що "коронавірусні" патрулі працюють у всіх регіонах

У Національній поліції заявили, що поліцейські патрулі з виявлення порушників карантинного режиму працюють у всіх регіонах країни після повідомлення про те, що в Херсоні почали працювати Covid-патрулі. Про це Українським Новинам повідомили в Національній поліції. "Вони (діють) у всіх областях", - сказали у відомстві. Такі патрулі перевіряють виконання карантинних вимог магазинами, різними закладами, а також у громадському транспорті. У поліції також заявили, що патрулі працюють не перший день. У роботі патрулям допомагають представники місцевої та міської влади. Як повідомляли Українськi Новини, станом на кінець серпня поліція відкрила 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів з початку карантину. Крім того, поліція поки тільки попереджає порушників карантинних обмежень в Тернополі. Раніше в Києві на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів . Тим часом Тернопіль не вводитиме обмеження через віднесення його до "червоної" зони епіднебезпеки через кількість хворих на коронавірус.