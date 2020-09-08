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08 вересня 2020, вівторок, 15:19 9
Силові структури 2020-09-08T18:15:03+03:00
Українські Новини
У Нацполіції заявили, що "коронавірусні" патрулі працюють у всіх регіонах

У Нацполіції заявили, що "коронавірусні" патрулі працюють у всіх регіонах

Валерия Драгомирова
Патруль, Коронавірус, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Національній поліції заявили, що поліцейські патрулі з виявлення порушників карантинного режиму працюють у всіх регіонах країни після повідомлення про те, що в Херсоні почали працювати Covid-патрулі.

Про це Українським Новинам повідомили в Національній поліції.

"Вони (діють) у всіх областях", - сказали у відомстві.

Такі патрулі перевіряють виконання карантинних вимог магазинами, різними закладами, а також у громадському транспорті.

У поліції також заявили, що патрулі працюють не перший день.

У роботі патрулям допомагають представники місцевої та міської влади.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на кінець серпня поліція відкрила 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів з початку карантину.

Крім того, поліція поки тільки попереджає порушників карантинних обмежень  в Тернополі. 

Раніше в Києві  на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів

Тим часом Тернопіль не вводитиме обмеження  через віднесення його до "червоної" зони епіднебезпеки через кількість хворих на коронавірус.

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