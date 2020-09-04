Тернопіль не планує посилювати карантин попри віднесення до "червоної зони"

Тернопіль не вводитиме обмеження через віднесення до "червоної" зони епідемічної небезпеки . Про це мер Тернополя Сергій Надал написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати в звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду любителів і експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста. На сьогодні в місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якого Тернопіль раніше вже відносили в "червону" зону", — написав він.

Надал вказав, що рішення міської ради не опротестоване будь-яким урядовим органом в судовому порядку.

"Більш того, міністр Кабінету Міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради. Згідно з цим рішенням... громадський транспорт продовжує працювати в режимі спецрейсів, місто повністю забезпечує можливість дітей вчитися в школах і ходити в садочки, підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог...", — підкреслив мер.

Надал зазначив, що міськрада звернутися в поліцію з проханням і рекомендацією не складати протоколи на підприємців на підставі постанови уряду.

"Згідно з недавнім рішенням Конституційного Суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини і громадянина. Прошу тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, носіння маски в приміщеннях, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції", — додав мер.

Як повідомляли Українськi Новини 1 вересня Надал захворів на коронавірус.

Таке всього за час пандемії коронавірусу в Тернопільській області виявили 6 841 випадків зараження.

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