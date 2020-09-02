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02 вересня 2020, середа, 13:00 9
Силові структури 2020-09-02T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів

У Києві на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, Адмінпротокол, підприємці, карантин в Києві, Порушення карантину
Карантин у Києві.
Карантин у Києві.

У той час, як Нацполіція не отримувала інформацію про порушення правил карантину в школах, правоохоронні органи склали 67 адміністративних протоколів про порушення карантину підприємцями 24-30 серпня.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

За його словами, за минулий тиждень фахівці провели 380 перевірок і склали 67 протоколів про порушення карантинних правил.

Кличко зазначив, що на підприємствах не носять маски, не проводять дезінфекцію, працюють після дозволеного часу роботи.

Мер підкреслив, що якщо так триватиме, то не уникнути інфекційного вибуху.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція відкрила 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів з початку карантину.

Раніше через порушення карантинних заходів і роботи після встановленого часу КМДА закрила чотири нічних клуби.

Також була припинена робота ще одного нічного закладу – стриптиз-клубу "Dolls".

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