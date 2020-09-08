У Херсоні почали працювати Covid-патрулі: перевіряють громадський транспорт і магазини

Тоді як в Україні встановлено "рекорд" з смертності від коронавірусу за добу , в Херсоні почали роботу Covid-патрулі.

Про це розповіли в ТСН.Ранок.



Повідомляється, що в Херсоні вже пройшло кілька рейдів за участю представників місцевої влади та поліції, які перевіряли магазини і громадський транспорт. Людям нагадували, що в громадських місцях треба носити маски, а фахівці пояснюють такі дії просвітницькою метою.

У магазинах перевіряли, як дотримуються вимог карантину продавці і чи є в закладах антисептики. Зазначається, що спорів не було: після зауважень маски діставали з кишень і сумок, а потім одягали.

До патрульної групи входять представники поліції, Держспоживслужби і місцевої влади. У місті буде працювати 28 таких парулей. У поліції повідомили, що з початку карантину через порушення вимог безпеки складено більш ніж тисяча протоколів.







Як повідомляли Українські Новини, поліція поки що тільки попереджає порушників карантинних обмежень в Тернополі.



Раніше в Києві на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів.

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