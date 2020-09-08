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08 вересня 2020, вівторок, 12:18 10
Суспільство 2020-09-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Херсоні почали працювати Covid-патрулі: перевіряють громадський транспорт і магазини

У Херсоні почали працювати Covid-патрулі: перевіряють громадський транспорт і магазини

Валерия Драгомирова
Херсон, коронавірус у Херсонській області, коронавірус у Херсоні

Тоді як в Україні встановлено "рекорд" з смертності від коронавірусу за добу, в Херсоні почали роботу Covid-патрулі. 

Про це розповіли в ТСН.Ранок.


Повідомляється, що в Херсоні вже пройшло кілька рейдів за участю представників місцевої влади та поліції, які перевіряли магазини і громадський транспорт. Людям нагадували, що в громадських місцях треба носити маски, а фахівці пояснюють такі дії просвітницькою метою.

У магазинах перевіряли, як дотримуються вимог карантину продавці і чи є в закладах антисептики. Зазначається, що спорів не було: після зауважень маски діставали з кишень і сумок, а потім одягали.

До патрульної групи входять представники поліції, Держспоживслужби і місцевої влади. У місті буде працювати 28 таких парулей. У поліції повідомили, що з початку карантину через порушення вимог безпеки складено більш ніж тисяча протоколів. 



Як повідомляли Українські Новини, поліція поки що тільки попереджає порушників карантинних обмежень в Тернополі. 

Раніше в Києві на порушників карантину за тиждень склали 67 адмінпротоколів

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