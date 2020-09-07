Поліція поки тільки попереджає порушників карантинних обмежень в Тернополі

В Тернополі через віднесення міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки через Covid-19 поліція поки попереджає підприємців-порушників карантинних обмежень поліція поки попереджає підприємців-порушників карантинних обмежень .

Про це Українським Новинам повідомила поліція Тернопільській області.

Відомство повідомило, що не відкривало кримінальне провадження через відмову міської влада вводити обмеження через віднесення міста до "червоної" зони епідемічної небезпеки.

"Ми ще не відкривали. Сьогодні групи поліції працюють і попереджають. Намагаємося сьогодні працювати на попередження щодо тих, хто не виконує таку постанову (Кабміну)", - повідомила поліція.

Також відомство повідомило, що кримінальне провадження відкривається з дозволу прокуратури, тому, якщо воно буде відкрито, то винні понесуть покарання.

Як повідомляли Українськi Новини, Тернопіль не вводитиме обмеження через віднесення його до "червоній" зоні епідопасності.

Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоній зоні".



Крім того, зі станції "Тернопіль" з понеділка перестали продавати квитки .

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