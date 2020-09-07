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  • У центрі Мінська викрали соратницю Тихановської Колесникову, - ЗМІ
07 вересня 2020, понеділок, 12:05 14
Світ 2020-09-07T14:30:04+03:00
Українські Новини
У центрі Мінська викрали соратницю Тихановської Колесникову, - ЗМІ

У центрі Мінська викрали соратницю Тихановської Колесникову, - ЗМІ

Надежда Комендантова
вибори в Білорусі, протести в Білорусі, Світлана Тихановська
Марія Колесникова. Фото: TUT.BY
Марія Колесникова. Фото: TUT.BY

Після того, як білоруська міліція затримала в неділю на протестах сотні людей, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

Про це повідомляє TUT.BY з посиланням на свідка подій, пише "Європейська правда".

За словами читачки видання Анастасії, яка, як стверджує, бачила події на власні очі, Марію Колесникову викрали близько 10:05 біля Національного художнього музею. Дівчина впізнала Колесникову на вулиці йдучи від проспекту Перемоги в бік музею. За її словами, Марія Колесникова йшла позаду неї.

"Неподалік від музею я побачила запаркований темний мікроавтобус з написом "Зв'язок", позаду була марка "Соболь". Я пройшла ще трохи вперед і почула звук телефону, який впав на асфальт, якусь метушню. Обернулася і побачила, що люди в цивільному і масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї випав телефон, один з цих людей підіймає телефон, заскакує в мікроавтобус і він їде", - цитує TUT.BY свідка.

Анастасія каже, що не намагалася щось знімати, щоб її теж не затримали.

Журналісти намагалися додзвонитися до Колесникової. Її телефон в мережі, але на дзвінки вона не відповідає.

Прессекретар Координаційної ради Антон Родненков о 10:13 прокоментував журналістам, що Колесникова повинна була знаходитися в центрі міста у справах. Він вперше почув про її можливе викрадення від журналістів і почав уточнювати інформацію. Об 11:00 ранку його телефон став недоступний.

Член координаційної ради Максим Знак прокоментував виданню, що не знає, де знаходяться Колесникова і Родненков.

За його словами, на зв'язок не виходять ще два представники Координаційної ради - Максим Богрецов, старший віцепрезидент Єрамов, і Іван Кравцов, секретар Координаційної ради.

Нагадаємо, що в Білорусі не припиняються протести і страйки після президентських виборів 9 серпня.

Водночас Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

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