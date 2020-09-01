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  • Лукашенко попередив про "різанину" в разі зміни влади в Білорусі
01 вересня 2020, вівторок, 15:48 8
Світ 2020-09-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко попередив про "різанину" в разі зміни влади в Білорусі

Лукашенко попередив про "різанину" в разі зміни влади в Білорусі

Валерия Драгомирова
Білорусь, Олександр Лукашенко, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні масштабних протестів в країні заявив, що при зміні влади в країні, його прихильників чекає "не люстрація, а різанина".

Про це Лукашенко сказав журналістам під час поїздки в Барановичі, передає "Белта".


За словами Лукашенка, його підтримують мільйони людей, і він побоюється, що якщо альтернативні сили прийдуть до влади, то поріжуть все на шматки, почнуть різати цих людей і їхніх дітей. 

"Ось що мене найбільше турбує. Не влада, як в Росії дехто каже: "Лукашенко посинілими пальцями тримається за владу". Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. це буде не люстрація, як дехто каже. це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками" , - сказав він. 

Як повідомляли Українські Новини,  Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського  про відповідальність за розпалювання заворушень. 

Також у Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням повноважених державних органів через протести білорусів.

 



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