Лукашенко попередив про "різанину" в разі зміни влади в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на фоні масштабних протестів в країні заявив, що при зміні влади в країні, його прихильників чекає "не люстрація, а різанина".

Про це Лукашенко сказав журналістам під час поїздки в Барановичі, передає "Белта".



За словами Лукашенка, його підтримують мільйони людей, і він побоюється, що якщо альтернативні сили прийдуть до влади, то поріжуть все на шматки, почнуть різати цих людей і їхніх дітей.



"Ось що мене найбільше турбує. Не влада, як в Росії дехто каже: "Лукашенко посинілими пальцями тримається за владу". Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. це буде не люстрація, як дехто каже. це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками" , - сказав він.



Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.

Також у Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням повноважених державних органів через протести білорусів.







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