Марія Колеснікова, яка зникла напередодні, в Україну не в'їжджала, — Держприкордонслужба

Члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають в пунктах пропуску України, Марія Колеснікова, яка зникла напередодні , в пункт пропуску не прибувала.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби України, передають Українські Новини.

Зазначається, що у вівторок низка ЗМІ поширила інформацію з посиланням на різні джерела, в тому числі на офіційного представника Державного прикордонного комітету Білорусі, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

"З огляду на це Державна прикордонна служба України повідомляє, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в'їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков і І. Кравцов. Зараз вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону", — сказано в повідомленні.

При цьому Колеснікова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала.

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання Колеснікової на кордоні.

Зокрема, як повідомляє TUT.BY з посиланням на офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі АнтонаБичковського, Марія Колеснікова, Іван Кравцов та Антон Родненков перетнули кордон з Україною.

"8 вересня, коло п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і відбули в сторону України", — повідомив Антон Бичковський.

Тим часом, БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляє, що автомобіль з опозиціонерами мало не збив українського прикордонника, після чого Колесникову виштовхнули з машини, пізніше вона була затримана.

"Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колеснікова 8 вересня близько 4.00 спробували покинути територію Білорусі через автодорожній міжнародний пункт пропуску "Олександрівка" на білорусько-українському кордоні. З урахуванням особливостей інфраструктури пункту пропуску та проходження лінії держкордону на цій ділянці здійснюється посилення охорони держкордону і були виставлені додаткові прикордонні наряди, — розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський. — Родненков, Кравцов і Колеснікова на автомобілі "БМВ" пройшли митний прикордонний контроль, вирушили в бік України. Однак згодом, зустрівши прикордонний наряд, машина різко прискорилася, створивши загрозу життю військовослужбовця органів прикордонної служби. Колеснікова опинилася поза транспортним засобом. По суті її випхали з нього і продовжили рух в бік України", — пише видання.

Антон Бичковський додав, що Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі і опинилися на суміжній стороні. Колеснікова зараз затримана.

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