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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:09 7
Зовнішня політика 2020-08-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю

Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю

Елена Новикова
Дмитро Кулеба, МЗС, Українсько-білоруські відносини
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Підстав для розриву дипломатичних відносин України з Білоруссю міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить в той час, як стало відомо, що Україна ставить контакти з Білоруссю на паузу.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми не розриваємо стосунки з Білоруссю. Ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами, але для розриву дипломатичних відносин немає ніяких підстав зараз, ми не плануємо зараз вдаватися до цього кроку" , - сказав він.

Кулеба зазначив, що між Україною і Білоруссю історично склалися дуже глибокі відносини і контакти на різних рівнях, проте зараз все контакти з Білоруссю поставлені на паузу до стабілізації ситуації в цій країні, і це також стосується процесу підготовки до форуму регіонів, запланованому на початок жовтня, в якому передбачається участь президентів двох країн.

Міністр нагадав, що через ситуацію в Білорусі і загострення двосторонніх відносин Україна відкликала свого посла для консультацій, але це не означає розриву дипвідносин.

Посол Білорусі продовжує виконувати свої функції в Україні та Кулеба не виключив повернення посла України в Білорусь після завершення консультацій і формування рішень, на підставі яких Україна буде далі розвивати відносини з Білоруссю.

Як повідомляли Українськi Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Також незалежні екзит-поли в Білорусі  віддають 65-70% Тіхановскій, Лукашенку - 15-16% .

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