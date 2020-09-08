У МВС заявили, що білоруських опозиціонерів насильно вивезли в Україну

Вранці в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, однак Марії Колесниковій вдалося залишитися в Білорусі. Повідомляється, що опозиціонери покинули Білорусь не за своїм бажанням. Про це в Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, всю відповідальність за життя і здоров'я Колесникової несе персонально президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Від себе додам - ​​це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі тому, що ця смілива жінка зробила дії щодо запобігання її переміщення через кордон. Вона залишилася на території Республіки Білорусь ", - написав Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як білоруська міліція жорстоко затримала в неділю на протестах сотні людей, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

У Білорусі не припиняються протести і страйки після президентських виборів 9 серпня.

Водночас Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю .

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