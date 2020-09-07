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07 вересня 2020, понеділок, 16:41 9
Фінанси 2020-09-07T18:00:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжить своє зростання. Офіційний курс на вівторок

Долар продовжить своє зростання. Офіційний курс на вівторок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс долара.
Курс долара.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 вересня, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD в той час, як в проєкт держбюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5271
1 долар США 27,7509
1 швейцарський франк 30,3571
10 ієн 2,6131
10 російських рублів 3,6502
1 євро 32,8099


Як повідомляли Українські Новини, курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD. 

Тим часом  середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень  до 2022.  На думку Шмигаля, якщо середня зарплата буде на рівні 15 тис. гривень, то це стримає багатьох українців від поїздки на заробітки за кордон. 

 
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