Разумков проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї

українське суспільство не готове до легалізації проституції, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважає, щотакож виступає проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї .

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Разумков вважає, що суспільство не в повній мірі готове до легалізації короткоствольної зброї.

Також він не підтримує ідею легалізувати марихуану, навіть якщо мова йде про медичних цілях.

"Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав (легкі наркотики) і, якщо ми говоримо про медичних цілях, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую" , - резюмував спікер Ради.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.

Крім того, глава Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції і проти легалізації легких наркотиків.



Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани, зазначивши, що громадськість має сама визначитися щодо зазначених питань.

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