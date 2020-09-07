підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 вересня 2020, понеділок, 21:42 5
Верховна Рада і партії 2020-09-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
Разумков проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї

Разумков проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї

Валерия Драгомирова
Дмитро Разумков,
Дмитро Разумков,

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який вважає, що українське суспільство не готове до легалізації проституції, також виступає проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

Разумков вважає, що суспільство не в повній мірі готове до легалізації короткоствольної зброї.

Також він не підтримує ідею легалізувати марихуану, навіть якщо мова йде про медичних цілях.

"Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав (легкі наркотики) і, якщо ми говоримо про медичних цілях, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую" , - резюмував спікер Ради.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.

Крім того, глава Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції і проти легалізації легких наркотиків.


Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани, зазначивши, що громадськість має сама визначитися щодо зазначених питань.

Більше новин про:

У Київській області 14 шкіл перевели на "дистанційку" через коронавірус в учнів і вчителів
Разумков розповів, які у нього стосунки із Зеленським
Новини
Документи з Лондонського суду за позовом Суркіса спрямовані Порошенку 22:23
Разумков проти легалізації марихуани та вільного обігу зброї 21:42
Через посуху в Криму воду подають по годинах 21:07
Розпочнеться холодна дощова осінь: прогноз погоди в Україні на вівторок 21:00
Чорнобильській АЕС видали дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива 20:35
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
9.09.20 11:00 Прес-конференція: "Вибори в Києві: ймовірні сценарії" 16:38
більше новин
Суд просять скасувати рішення про виконання гімну в столичних школах щоранку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok