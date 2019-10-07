Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції

Голова Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції та проти легалізації легких наркотиків.

Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення по легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося. Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки що до цього не готове", - заявив Клименко.

Він також сказав, що поки не завершено конфлікт на Донбасі не можна піднімати розмову про легалізацію вогнепальної зброї.

Також на думку глави Нацполіції, гральний бізнес повинен суворо контролюватися державою.

Як повідомляли Українські Новини, 25 вересня Кабінет Міністрів призначив заступника голови Національної поліції Ігоря Клименка главою Нацполіції замість Сергія Князєва.

Клименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління по роботі з особовим складом.