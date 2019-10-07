Новий голова Нацполіції виступає за легалізацію проституції

Голова Національної поліції Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції та проти легалізації легких наркотиків.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.\r\n"Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення по легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося. Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки що до цього не готове", - заявив Клименко.\r\nВін також сказав, що поки не завершено конфлікт на Донбасі не можна піднімати розмову про легалізацію вогнепальної зброї.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож на думку глави Нацполіції, гральний бізнес повинен суворо контролюватися державою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 вересня Кабінет Міністрів призначив заступника голови Національної поліції Ігоря Клименка главою Нацполіції замість Сергія Князєва.\r\nКлименко почав службу в органах МВС з 1998 року на посаді психолога управління по роботі з особовим складом.