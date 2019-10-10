Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани

Президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.

Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Є речі, які на часі. Я вважаю, що питання не на часі", - сказав він.

За словами Зеленського, на сьогодні в Україні і так високий рівень наркоманії серед населення.

"Зараз не йдеться про легалізації канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо розглядати тільки після того, як будемо знати, що ми говоримо про медичну марихуану. Це ж дуже гострі питання. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками", - зауважив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не планує легалізувати проституцію в Україні і закликає не дискримінувати людей нетрадиційної сексуальної орієнтації

Раніше Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в державі, в тому числі короткоствольної, та права на її застосування в цілях захисту заявив, що вважає легалізацію передчасною.