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10 жовтня 2019, четвер, 18:41 13
Президент 2019-10-10T18:56:22+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани

Зеленський вважає несвоєчасною легалізацію медичної марихуани

Президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.

Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Є речі, які на часі. Я вважаю, що питання не на часі", - сказав він.

За словами Зеленського, на сьогодні в Україні і так високий рівень наркоманії серед населення.

"Зараз не йдеться про легалізації канабісу, але я знаю, що дуже багато людей хочуть займатися цим бізнесом в Україні. Але ми можемо розглядати тільки після того, як будемо знати, що ми говоримо про медичну марихуану. Це ж дуже гострі питання. Я не хочу, щоб нам завтра сказали, що ми дозволили всім займатися наркотиками", - зауважив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не планує легалізувати проституцію в Україні і закликає не дискримінувати людей нетрадиційної сексуальної орієнтації

Раніше Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в державі, в тому числі короткоствольної, та права на її застосування в цілях захисту заявив, що вважає легалізацію передчасною.

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