Разумков не згоден з висловлюваннями експрем'єра Фокіна про небажання Ради домогтися миру в Україні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не згоден з висловлюваннями колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співпраці в Європі - Росія) Вітольда Фокіна, який раніше відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі, про небажання парламенту домогтися миру в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"В рамках своїх інтерв'ю Фокін говорив і звертався до парламенту, якщо ми чогось не зробимо, то, на його думку, Верховна Рада продемонструє те, що вона не бажає миру в Україні. Я вважаю, що Верховна Рада завжди демонструвала, демонструє і демонструватиме позицію і робити все необхідне, щоб домогтися миру і відновити територіальну цілісність", - сказав він.

За словами Разумкова, Рада робить все для того, щоб захистити національні інтереси держави і щоб Україна повернулася до тих кордонів, які визнані всім світом.

Він зазначив, що на сьогодні ініціатив щодо внесення змін до постанови про вибори від депутатів Ради немає.

Раніше Фокін в інтерв'ю "Страна.ua" заявив, що якщо парламент не піде на зміну постанови про місцеві вибори, то це буде означати, що Верховна Рада в якійсь своїй голосує здебільшого не дуже зацікавлена ​​в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українські новини, 18 серпня Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

Тим часом, Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу "особистою позицією".

Голова МВС Арсен Аваков також назвав заяву Фокіна антиукраїнською .

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