підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 11:37 6
Силові структури 2020-08-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
Заява Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу не відповідає національним інтересам, - Аваков

Заява Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу не відповідає національним інтересам, - Аваков

Александр Савич
Арсен Аваков, Особливий статус Донбасу, ТКГ, Переговори в Мінську, Вітольд Фокін
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Заяву колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна, якого нещодавно на цю посаду призначив Володимир Зеленський, про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає такою, що не відповідає національним інтересам.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

Аваков вважає такі заяви провокаційними.

"Жоден наш солдат не має гинути через безглузді політичних спекуляцій. Тому заява представника України в ТКГ Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу є провокаційним і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо, що за кожен шматочок української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - сказав Аваков.

Як повідомляли Українські новини, 30 липня президент Зеленський призначив головою Тристоронньої контактної групи першого президента України Леоніда Кравчука.

Також Кравчук заявив, що "особливого статусу" Донбасу в Конституції не буде.

Більше новин про: Арсен Аваков Особливий статус Донбасу ТКГ Переговори в Мінську Вітольд Фокін

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню в з...
Перше засідання ТКГ за участю Кравчука відбудеться...
Кравчук і Фокін готові їхати на переговори на непі...
ОПЗЖ вимагає розслідувати як тероризм напад на авт...
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok