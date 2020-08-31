Заява Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу не відповідає національним інтересам, - Аваков

Заяву колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна,

якого нещодавно на цю посаду призначив Володимир Зеленський