Заява Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу не відповідає національним інтересам, - Аваков

Заяву колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна, якого нещодавно на цю посаду призначив Володимир Зеленський, про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає такою, що не відповідає національним інтересам. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини. Аваков вважає такі заяви провокаційними. "Жоден наш солдат не має гинути через безглузді політичних спекуляцій. Тому заява представника України в ТКГ Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу є провокаційним і не відповідає національним інтересам. Пам'ятаємо, що за кожен шматочок української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдатів", - сказав Аваков. Як повідомляли Українські новини, 30 липня президент Зеленський призначив головою Тристоронньої контактної групи першого президента України Леоніда Кравчука. Також Кравчук заявив, що "особливого статусу" Донбасу в Конституції не буде.