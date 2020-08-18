Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього прем'єр-міністра України (1991-1992) Вітольда Фокіна першим заступником глави української делегації в ТКГ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) першого Президента (1991-1994) Леоніда Кравчука.

Про це йдеться в указі №327 від 18 серпня, передають Українські Новини.

Фокін буде першим заступником Кравчука в делегації разом з віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резнікова.

Як повідомляли Українськi Новини, 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент Леонід Кучма вирішив припинити роботу в групі.

Він представляв Україну в ТКГ в 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 роки знову очолив українську делегацію на переговорах в Мінську (Білорусь).

30 липня Зеленський призначив главою української делегації в ТКГ Кравчука замість Кучми.

Раніше, 5 травня, Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши її першим заступником Резнікова.

Нова делегація залучила до роботи ТКГ на постійній основі як представників окупованого Донбасу журналістів Сергія Гармаша та Дениса Казанського, юриста Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера.

Тим часом 30 липня президент Зеленський призначив головою Тристоронньої контактної групи першого президента України Леоніда Кравчука.

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