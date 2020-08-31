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  • Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу "особистою позицією"
31 серпня 2020, понеділок, 14:41 8
Політика 2020-08-31T16:00:03+03:00
Українські Новини
Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу "особистою позицією"

Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус Донбасу "особистою позицією"

Елизавета Драбкина
Особливий статус Донбасу, ТКГ, Андрій Єрмак, Вітольд Фокін
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що окремі коментарі колишнього прем'єр-міністра і першого заступника глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для Донбасу не відображають офіційну позицію української делегації в ТКГ, в той час, як голова МВС Арсен Аваков також назвав заяву Фокіна антиукраїнською .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Відокремлюймо особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу і розбирається з тематикою. І саме деякі одіозні і двозначні формулювання, з якими чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом'якшити або застосувати виключно в рамках національних інтересів України" , - сказав Єрмак.

Він зазначив, що амністія не може стосуватися осіб, які здійснювали військові злочини, захоплювали заручників, катували і вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та здійснювали інші тяжкі злочини.

Керівник Офісу президента також зазначив, що "мінські угоди" і пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей не передбачають особливого статусу для всього Донбасу - йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово оцінював президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України" , - зазначив Єрмак.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 серпня Зеленський призначив експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ.

30 липня президент Зеленський призначив головою Тристоронньої контактної групи першого президента України Леоніда Кравчука.

Також Кравчук заявив, що "особливого статусу" Донбасу в Конституції не буде.

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