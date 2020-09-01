Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі

Перший заступник керівника делегації Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін, який вніс в Раду лист про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, відреагував на хвилю критики в свою адресу в коментарі "5 каналу". Так, Фокін підкреслив, що в частині, яка стосувалася окупованих територій Донбасу, цитував положення Мінських угод. За словами Фокіна, він задоволений реакцією на свої слова. А представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з попередниками. "Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося зробити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав Фокін. Як повідомляли Українські Новини, Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус для Донбасу такою, що не відображають офіційну позицію української делегації в ТКГ. Також на заяву Фокіна відреагував Арсен Аваков, назвавши її не відповідною національним інтересам.