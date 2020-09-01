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  • Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі
01 вересня 2020, вівторок, 12:00 9
Політика 2020-09-01T12:30:02+03:00
Українські Новини
Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі

Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі

Анна Рудык

Перший заступник керівника делегації Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін, який вніс в Раду лист про проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, відреагував на хвилю критики в свою адресу в коментарі "5 каналу". 

Так, Фокін підкреслив, що в частині, яка стосувалася окупованих територій Донбасу, цитував положення Мінських угод.

За словами Фокіна, він задоволений реакцією на свої слова. А представники чинної влади критикують його, оскільки мають зв'язок з попередниками. 

"Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни бісяться, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося зробити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", - сказав Фокін.

Як повідомляли Українські Новини, Єрмак назвав заяву Фокіна про загальну амністію і особливий статус для Донбасу такою, що не відображають офіційну позицію української делегації в ТКГ.

Також на заяву Фокіна відреагував Арсен Аваков, назвавши її не відповідною національним інтересам.

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Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org
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