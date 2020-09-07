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07 вересня 2020, понеділок, 13:45 9
Кабмін 2020-09-07T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін потрібно посилювати новими економічними кадрами, — Разумков

Кабмін потрібно посилювати новими економічними кадрами, — Разумков

Ольга Фандорина
Кабмін, Дмитро Разумков, кадрові зміни
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабінет Міністрів необхідно посилювати новими кадрами в економічному напрямку, тоді як перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. 

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Ви згадали економіку. Сьогодні, в умовах пандемії і глобальної економічної кризи, весь цей блок, а не тільки конкретне міністерство — одне з ключових. Він буде наповнювати бюджет і дасть можливість існувати державі в наступному році і паралельно розвиватися. Це головне завдання не тільки Кабінету Міністрів, а й усіх державних інституцій", — сказав він.

Також він повідомив, що щодо посилення Кабміну поки пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від депутатів або подань від самого прем'єра не надходило.

З його слів, з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у нього нормальні і людські та професійні відносини.

Як повідомляли Українськi Новини, в Нацбанку вважають, що після пом'якшення карантину українська економіка почала поступово відновлюватися. У квітні більш ніж 13 тисяч підприємців припинили роботу.

Тим часом в Україні під час карантину в 2 рази збільшилася кількість безробітних.

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