В Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину

Національний банк констатує, що в Україні почалося поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину до якого ще не готові 9 областей. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. Зазначається, що в світі відновлюються позитивні настрої, країни пом'якшили карантин і розширили заходи з підтримки економіки. З'явилися новини про попередні позитивні результати клінічних випробувань однієї з вакцин від коронавірусу. "Все це сприяє активізації бізнесу та відновлення здорового апетиту інвесторів. Пожвавлюється й український бізнес. У другій декаді травня збільшився попит і обсяги виробництва електроенергії. Це свідчить про поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину", - йдеться в повідомленні. Більш оптимістично виглядає і ринок праці. Попит на робочу силу відновлюється в усіх сферах, не тільки в секторі послуг. "Звичайно, кількість вакансій не досягло докризового рівня, але збільшується", - зазначив регулятор. При цьому Нацбанк зазначає, що продукти харчування за тиждень подорожчали незначно. Дещо зросли ціни на крупи, яловичину та фрукти. Водночас знижувалися ціни на овочі. Також подешевшали ліки, в тому числі через збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня. Карантин на території України був введений з 12 березня.