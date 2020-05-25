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25 травня 2020, понеділок, 10:33 9
Економіка 2020-05-25T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину

В Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину

Валерия Драгомирова
НБУ, Карантин, економіка України
Економіка. Фото: freepik
Економіка. Фото: freepik

Національний банк констатує, що в Україні почалося поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину до якого ще не готові 9 областей.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що в світі відновлюються позитивні настрої, країни пом'якшили карантин і розширили заходи з підтримки економіки.

З'явилися новини про попередні позитивні результати клінічних випробувань однієї з вакцин від коронавірусу.

"Все це сприяє активізації бізнесу та відновлення здорового апетиту інвесторів. Пожвавлюється й український бізнес. У другій декаді травня збільшився попит і обсяги виробництва електроенергії. Це свідчить про поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину", - йдеться в повідомленні.

Більш оптимістично виглядає і ринок праці.

Попит на робочу силу відновлюється в усіх сферах, не тільки в секторі послуг.

"Звичайно, кількість вакансій не досягло докризового рівня, але збільшується", - зазначив регулятор.

При цьому Нацбанк зазначає, що продукти харчування за тиждень подорожчали незначно.

Дещо зросли ціни на крупи, яловичину та фрукти.

Водночас знижувалися ціни на овочі.

Також подешевшали ліки, в тому числі через збереження сприятливої ​​ситуації на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Карантин на території України був введений з 12 березня.

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