В Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину

Національний банк констатує, що в Україні почалося поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину до якого ще не готові 9 областей.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що в світі відновлюються позитивні настрої, країни пом'якшили карантин і розширили заходи з підтримки економіки.

З'явилися новини про попередні позитивні результати клінічних випробувань однієї з вакцин від коронавірусу.

"Все це сприяє активізації бізнесу та відновлення здорового апетиту інвесторів. Пожвавлюється й український бізнес. У другій декаді травня збільшився попит і обсяги виробництва електроенергії. Це свідчить про поступове відновлення економічної активності після ослаблення карантину", - йдеться в повідомленні.

Більш оптимістично виглядає і ринок праці.

Попит на робочу силу відновлюється в усіх сферах, не тільки в секторі послуг.

"Звичайно, кількість вакансій не досягло докризового рівня, але збільшується", - зазначив регулятор.

При цьому Нацбанк зазначає, що продукти харчування за тиждень подорожчали незначно.

Дещо зросли ціни на крупи, яловичину та фрукти.

Водночас знижувалися ціни на овочі.

Також подешевшали ліки, в тому числі через збереження сприятливої ​​ситуації на валютному ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня.

Карантин на території України був введений з 12 березня.