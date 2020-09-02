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02 вересня 2020, середа, 11:21 8
Кабмін 2020-09-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін проведе засідання в середу

Кабмін проведе засідання в середу

Надежда Комендантова
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль, Уряд
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів, який очікує цього року отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ), проведе засідання в середу, 2 вересня.

Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, через проведення акцій в центрі Києва в урядовому кварталі поліція посилила охорону правопорядку.

Тим часом 2 вересня проходить пленарне засідання 4-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання, на якому розглядається низка законопроєктів, серед яких реорганізація районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів, внесення змін до державного бюджету-2020, законопроєкт про підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд та ін.

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