Кабмін проведе засідання в середу

Кабінет Міністрів, який очікує цього року отримати ще один транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) , проведе засідання в середу, 2 вересня.

Про це йдеться повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, через проведення акцій в центрі Києва в урядовому кварталі поліція посилила охорону правопорядку.

Тим часом 2 вересня проходить пленарне засідання 4-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання, на якому розглядається низка законопроєктів, серед яких реорганізація районних державних адміністрацій у зв'язку зі створенням 136 укрупнених районів, внесення змін до державного бюджету-2020, законопроєкт про підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд та ін.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини