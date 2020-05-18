У квітні "закрилися" 13,3 тис. підприємців

У той час як набула чинності держрегулювання цін на соціально значущі продукти і ліки, 13,3 тис. фізичних осіб-підприємців припинили діяльність у квітні поточного року.

Про це Українським Новинам повідомили в Податковій службі.

Наголошується, що в квітні 2019 року 16,3 тис. ФОП припинили діяльність, а в квітні поточного року – 13,3 тис. ФОП.

У тому числі за видами діяльності: оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 6,5 тис.; інформація та телекомунікації – 1,2 тис.; тимчасове розміщення та організація харчування – 0,9 тис.; надання інших послуг – 0,8 тис.; професійна, наукова та технічна діяльність – 0,8 тис.; переробна промисловість – 0,6 тис.; транспорт, сільське господарство, поштова та кур'єрська служба – 0,6 тис.; інші види діяльності – 1,8 тис.

За станом на 1 травня в Україні нараховувалося 1 899 тис. ФОП.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2019 року кількість фізосіб-підприємців збільшилася на 19,8 тис. до 1,9 млн.

6 травня до стін Кабінету Міністрів съезхались підприємці з регіонів, які вже протестували в кінці квітня для участі в акції "Карантин вбиває".

Раніше організація "Save ФОП" вимагала зняти карантин з 1 травня.