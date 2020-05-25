В Україні понад в 2 рази збільшилася кількість безробітних – близько півмільйона людей

В той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 червня, станом на 20 травня в Україні збільшилася кількість офіційних безробітних на 64% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість вакансій скоротилася на 40%. Про це повідомляє Державна служба зайнятості, передають Українські Новини. У зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса, в Україні зменшилася кількість вакансій і одночасно зросла кількість безробітних. Це в свою чергу підвищило конкуренцію за робочі місця, повідомляють в Державній службі зайнятості. Зараз на одну вакансію претендує приблизно 10 безробітних. "За період карантину в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року", – повідомляє прес-служба відомства. Станом на 20 травня цього року кількість вакансій становила 51 тис. одиниць, що на 40% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середній розмір заробітної плати близько 7 тис. грн. Кількість претендентів на одне робоче місце в Чернігівській області – 28, а в Києві – 2. Вакансії в різних сферах діяльності: 17% – у переробній промисловості; 15% – у сфері торгівлі; 11% – у сфері транспорту і кур'єрській діяльності; 10% – в сільському, лісовому і рибному господарстві; 9% – в державному управлінні, обороні, обов'язкове соціальне страхування; 8% – в сфері охорони здоров'я. Станом на 20 травня кількість безробітних становила 501 тисячу осіб. А це на 196 тисяч, або на 64% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Найбільше безробітних зареєструвалося в Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях (в 2,1 – 2,3 рази) та м. Києві (в 3,5 рази). Близько 18% стикаються з великими труднощами при пошуку роботи. "Так, станом на 1 травня серед безробітних 9% (42,2 тис.) становили особи, яким залишилося 10 і менше років до пенсії, 5% (20,7 тис.) – особи з інвалідністю, 2% (9, 4 тис.) – учасники АТО. Ці категорії користуються додатковими гарантіями в сприянні працевлаштуванню", – йдеться в повідомленні. Упродовж карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала 104 тис. осіб (з них – 70 тис. безробітних). Це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Безробітних працевлаштували в таких сферах діяльності: 68% – в сільському господарстві; 8% – у переробній промисловості; 7% – в сфері торгівлі; 3% – в будівництві; 3% – в державному управлінні; 2% – в сфері транспорту та кур'єрської діяльності. Також в Держслужбі зайнятості додають, що в Донецькій області створили і впровадили першу в Україні інтерактивну карту відеорезюме шукачів регіону на платформі Google maps. Крім того, в зв'язку з поширенням дистанційної роботи, може залишитися попит на вакансії: кур'єри, онлайн-викладачі, ІТ-фахівці, зокрема в сфері розробки сайтів тощо. Прогнозують, що може зменшитися попит на працівників в галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати впродовж певного часу після завершення карантину: в туристичній сфері, ресторанному і готельному бізнесі, на авіаційному та залізничному транспорті, у сфері відпочинку і розваг. Як повідомляли Українські Новини, хто може отримати соціальну допомогу під час карантину від держави. Кабінет міністрів виділив додадтково 6 млрд гривень для виплати допомоги по безрабіттю особам, які втратили роботу тимчасово через карантин.