В Україні понад в 2 рази збільшилася кількість безробітних – близько півмільйона людей

В той час, як Кабмін продовжив карантин до 22 червня, станом на 20 травня в Україні збільшилася кількість офіційних безробітних на 64% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а кількість вакансій скоротилася на 40%. Про це повідомляє Державна служба зайнятості, передають Українські Новини.

У зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса, в Україні зменшилася кількість вакансій і одночасно зросла кількість безробітних. Це в свою чергу підвищило конкуренцію за робочі місця, повідомляють в Державній службі зайнятості.

Зараз на одну вакансію претендує приблизно 10 безробітних. "За період карантину в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 112 тис. вакансій, що на 55% менше, ніж за відповідний період минулого року", – повідомляє прес-служба відомства.

Станом на 20 травня цього року кількість вакансій становила 51 тис. одиниць, що на 40% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середній розмір заробітної плати близько 7 тис. грн. Кількість претендентів на одне робоче місце в Чернігівській області – 28, а в Києві – 2.

Вакансії в різних сферах діяльності:

17% – у переробній промисловості;

15% – у сфері торгівлі;

11% – у сфері транспорту і кур'єрській діяльності;

10% – в сільському, лісовому і рибному господарстві;

9% – в державному управлінні, обороні, обов'язкове соціальне страхування;

8% – в сфері охорони здоров'я.

Станом на 20 травня кількість безробітних становила 501 тисячу осіб. А це на 196 тисяч, або на 64% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Найбільше безробітних зареєструвалося в Хмельницькій, Запорізькій, Полтавській, Київській, Львівській, Закарпатській областях (в 2,1 – 2,3 рази) та м. Києві (в 3,5 рази).

Близько 18% стикаються з великими труднощами при пошуку роботи. "Так, станом на 1 травня серед безробітних 9% (42,2 тис.) становили особи, яким залишилося 10 і менше років до пенсії, 5% (20,7 тис.) – особи з інвалідністю, 2% (9, 4 тис.) – учасники АТО. Ці категорії користуються додатковими гарантіями в сприянні працевлаштуванню", – йдеться в повідомленні.

Упродовж карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала 104 тис. осіб (з них – 70 тис. безробітних). Це на 49% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Безробітних працевлаштували в таких сферах діяльності:

68% – в сільському господарстві;

8% – у переробній промисловості;

7% – в сфері торгівлі;

3% – в будівництві;

3% – в державному управлінні;

2% – в сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

Також в Держслужбі зайнятості додають, що в Донецькій області створили і впровадили першу в Україні інтерактивну карту відеорезюме шукачів регіону на платформі Google maps.

Крім того, в зв'язку з поширенням дистанційної роботи, може залишитися попит на вакансії: кур'єри, онлайн-викладачі, ІТ-фахівці, зокрема в сфері розробки сайтів тощо.

Прогнозують, що може зменшитися попит на працівників в галузях, які не зможуть повноцінно функціонувати впродовж певного часу після завершення карантину: в туристичній сфері, ресторанному і готельному бізнесі, на авіаційному та залізничному транспорті, у сфері відпочинку і розваг.

Як повідомляли Українські Новини, хто може отримати соціальну допомогу під час карантину від держави.

Кабінет міністрів виділив додадтково 6 млрд гривень для виплати допомоги по безрабіттю особам, які втратили роботу тимчасово через карантин.