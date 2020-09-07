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07 вересня 2020, понеділок, 11:29 20
Верховна Рада і партії 2020-09-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу"

Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу"

Надежда Комендантова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Слуга народу, Дмитро Разумков, Монобільшість
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського, заперечує розкол фракції "Слуги народу" в парламенті.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Монобільшість є. А про те, що не завжди все голосують: по-перше, такої великої кількості депутатів в одній фракції ніколи не було. Так, іноді є різні думки і позиції, і я не бачу нічого поганого в тому, що не все голосується одноголосно", — сказав він.

Разумков заявив, що неодностайне голосування депутатів відповідної фракції — це нормальний парламентський процес, так само як і наявність іноді різних думок у депутатів однієї фракції.

Він зазначив, що голосування за законопроєкт не всім складом фракції — звичайна справа, оскільки це в основному відбувається з об'єктивних причин: через перебування деяких депутатів у відрядженні, хвороби, спілкування з журналістами, роботи в окрузі.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами і порадив всім дивитися на табло.

Раніше "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі та банкіри.

 

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