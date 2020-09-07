Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського, заперечує розкол фракції "Слуги народу" в парламенті. Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам. "Монобільшість є. А про те, що не завжди все голосують: по-перше, такої великої кількості депутатів в одній фракції ніколи не було. Так, іноді є різні думки і позиції, і я не бачу нічого поганого в тому, що не все голосується одноголосно", — сказав він. Разумков заявив, що неодностайне голосування депутатів відповідної фракції — це нормальний парламентський процес, так само як і наявність іноді різних думок у депутатів однієї фракції. Він зазначив, що голосування за законопроєкт не всім складом фракції — звичайна справа, оскільки це в основному відбувається з об'єктивних причин: через перебування деяких депутатів у відрядженні, хвороби, спілкування з журналістами, роботи в окрузі. Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами і порадив всім дивитися на табло. Раніше "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі та банкіри.