Є різні думки: Разумков висловився про розкол у "Слузі народу"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського , заперечує розкол фракції "Слуги народу" в парламенті.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Монобільшість є. А про те, що не завжди все голосують: по-перше, такої великої кількості депутатів в одній фракції ніколи не було. Так, іноді є різні думки і позиції, і я не бачу нічого поганого в тому, що не все голосується одноголосно", — сказав він.

Разумков заявив, що неодностайне голосування депутатів відповідної фракції — це нормальний парламентський процес, так само як і наявність іноді різних думок у депутатів однієї фракції.

Він зазначив, що голосування за законопроєкт не всім складом фракції — звичайна справа, оскільки це в основному відбувається з об'єктивних причин: через перебування деяких депутатів у відрядженні, хвороби, спілкування з журналістами, роботи в окрузі.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський назвав деяких "слуг народу" мікробами і порадив всім дивитися на табло.

Раніше "Слуга народу" оголосила всіх кандидатів у мери міст України: в списках коміки, лікарі та банкіри.

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