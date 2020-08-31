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31 серпня 2020, понеділок, 18:53 8
Президент 2020-08-31T20:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський порадив всім "слугам народу" дивитися на табло

Зеленський порадив всім "слугам народу" дивитися на табло

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Слуга народу, Партія
Зеленський на з'їзді. Фото: Скріншот відео
Зеленський на з'їзді. Фото: Скріншот відео

Президент Володимир Зеленський назвав "мікробами" скандальних депутатів від партії Слуга народу. Про це він заявив на з'їзді партії в Києві в понеділок, 31 серпня.

"Всім хто говорить, що монобільшість — все, що її не існує, я раджу уважно дивитися на табло, де неминуче з'являється 226, 235, 240 голосів саме від партії" Слуга народу", — сказав Зеленський на з'їзді партії "Слуга народу", передають Українські Новини.

Він нагадав, що в перші дні роботи новообраної Ради сказав, що цей парламент увійде в історію або як парламент, який зробить все, що не зробили політики за попередні 20 років, або як парламент, який проіснував найкоротший термін.

"Чи можна сказати, що ви вже пройшли перший шлях? Поки ще немає, але ключове, мені здається, слово "поки". Чи можна сказати, що ви рухаєтеся до другого сценарію? Поки що теж ні, слава Богу, але ключове "поки", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час роботи партії і фракції "Слуга народу" бувають помилки, але вони швидко виправляються.

"Деякі люди, на жаль, забули, як вони сюди потрапили і для чого. Це теж є. Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але на щастя їх дуже мало і вони слабкі. Я впевнений, що ми не помітимо їх на шляху до успіху і історія не згадає їх імена", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Рада за минулий рік роботи зробила багато, але ще більше роботи попереду.

У числі того, що найближчим часом має зробити Рада Зеленський назвав податкову реформу і амністію капіталів, судову і правоохоронні реформи, а також прийняття в другому читанні законопроекту про референдум.

Зеленський також підкреслив, що попереду дуже важливі місцеві вибори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що  за песимістичним сценарієм до дня місцевих виборів, 25 жовтня, буде 360 тис. випадків коронавірусної інфекції.

Голова правління Української Гельсінкської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів в 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

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