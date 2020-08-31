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  • "Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри
31 серпня 2020, понеділок, 16:58 38
Вибори 2020-08-31T17:30:05+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри

"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри

Ольга Фандорина
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З'їзд партії
З'їзд партії "Слуга народу". Фото: РБК Україна

Політична партія "Слуга народу", яка оголосила про праймеріз нового формату в Запорізькій області, вирішила висунути кандидатом у мери Одеси коміка Олега Філімонова, Харкова — голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, Дніпра — головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка, Тернополя — коміка Віктора Гевка.

Відповідне рішення прийнято на з'їзді партії в понеділок, передають Українські Новини.

Повний перелік кандидатів:

  • Кандидат на посаду міського голови Вінниці, нині голова Вінницької обласної державної адміністрації – Сергій Борзов.
  • Кандидат на посаду міського голови Дніпра, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова – Сергій Риженко.
  • Кандидат на посаду міського голови Житомира, ректор Державного університету  "Житомирська політехніка " – Віктор Євдокимов.
  • Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації – Віталій Тишечко.
  • Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська, юрист-консультант, директор будівельної компанії – Олександр Богачов.
  • Кандидатка на посаду міського голови Києва, народна депутатка від партії  "Слуга Народу ", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – Ірина Верещук.
  • Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу, генеральний директор підприємства з виробництва залізорудної сировини – Дмитро Шевчик.
  • Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького, фінансистка, банкір – Ольга Ковальова-Алокілі.
  • Кандидат на посаду міського голови Львова, лікар, депутат Львівської міської ради – Тарас Кльофа.
  • Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва, підприємиця, громадська діячка – Тетяна Домбровська.
  • Кандидат на посаду міського голови Одеси, доктор філологічних наук, підприємець, педагог – Олег Філімонов.
  • Кандидат на посаду міського голови Полтави, підприємець – Сергій Іващенко.
  • Кандидат на посаду міського голови Рівного, зараз голова Рівненської обласної державної адміністрації – Віталій Коваль.
  • Кандидатка на посаду міського голови Сум, народна депутатка від партії  "Слуга Народу " – Тетяна Рябуха.
  • Кандидат на посаду міського голови Тернополя, сценарист – Віктор Гевко.
  • Кандидат на посаду міського голови Ужгорода, зараз депутат Ужгородської міської ради – Віктор Щадей.
  • Кандидат на посаду міського голови Харкова, нині голова Харківської обласної державної адміністрації – Олексій Кучер.
  • Кандидат на посаду міського голови Херсона, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету – Юрій Кирилов.
  • Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького, професорка, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – Інна Ящук.
  • Кандидат на посаду міського голови Черкас, підприємець – Віталій Ільченко.
  • Кандидат на посаду міського голови Чернівців, голова Чернівецького обласного осередку партії  "Слуга Народу ", підприємець – Віталій Другановський.
  • Кандидат на посаду міського голови Чернігова, нині депутат Чернігівської міської ради – Юрій Тарасовець.

Як повідомляли Українськi Новини, 16 липня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Ради Ірину Верещук.

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.

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"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри
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