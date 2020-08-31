"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри

Політична партія "Слуга народу", яка оголосила про праймеріз нового формату в Запорізькій області, вирішила висунути кандидатом у мери Одеси коміка Олега Філімонова, Харкова — голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, Дніпра — головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка, Тернополя — коміка Віктора Гевка. Відповідне рішення прийнято на з'їзді партії в понеділок, передають Українські Новини. Повний перелік кандидатів: Кандидат на посаду міського голови Вінниці, нині голова Вінницької обласної державної адміністрації – Сергій Борзов. Кандидат на посаду міського голови Дніпра, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова – Сергій Риженко. Кандидат на посаду міського голови Житомира, ректор Державного університету "Житомирська політехніка " – Віктор Євдокимов. Кандидат на посаду міського голови Запоріжжя, перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації – Віталій Тишечко. Кандидат на посаду міського голови Івано-Франківська, юрист-консультант, директор будівельної компанії – Олександр Богачов. Кандидатка на посаду міського голови Києва, народна депутатка від партії "Слуга Народу ", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки – Ірина Верещук. Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу, генеральний директор підприємства з виробництва залізорудної сировини – Дмитро Шевчик. Кандидатка на посаду міського голови Кропивницького, фінансистка, банкір – Ольга Ковальова-Алокілі. Кандидат на посаду міського голови Львова, лікар, депутат Львівської міської ради – Тарас Кльофа. Кандидатка на посаду міського голови Миколаєва, підприємиця, громадська діячка – Тетяна Домбровська. Кандидат на посаду міського голови Одеси, доктор філологічних наук, підприємець, педагог – Олег Філімонов. Кандидат на посаду міського голови Полтави, підприємець – Сергій Іващенко. Кандидат на посаду міського голови Рівного, зараз голова Рівненської обласної державної адміністрації – Віталій Коваль. Кандидатка на посаду міського голови Сум, народна депутатка від партії "Слуга Народу " – Тетяна Рябуха. Кандидат на посаду міського голови Тернополя, сценарист – Віктор Гевко. Кандидат на посаду міського голови Ужгорода, зараз депутат Ужгородської міської ради – Віктор Щадей. Кандидат на посаду міського голови Харкова, нині голова Харківської обласної державної адміністрації – Олексій Кучер. Кандидат на посаду міського голови Херсона, ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету – Юрій Кирилов. Кандидатка на посаду міського голови Хмельницького, професорка, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – Інна Ящук. Кандидат на посаду міського голови Черкас, підприємець – Віталій Ільченко. Кандидат на посаду міського голови Чернівців, голова Чернівецького обласного осередку партії "Слуга Народу ", підприємець – Віталій Другановський. Кандидат на посаду міського голови Чернігова, нині депутат Чернігівської міської ради – Юрій Тарасовець. Як повідомляли Українськi Новини, 16 липня "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Ради Ірину Верещук. Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що рішення Центральної виборчої комісії про заборону проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей є незаконним.