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07 вересня 2020, понеділок, 10:57 8
Економіка 2020-09-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 7 вересня

Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 7 вересня

Надежда Комендантова
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, курс в обмінниках
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

У понеділок, 7 вересня, середній курс купівлі рубля порівняно з п'ятницею, 4 вересня, зріс на 1 копійку і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю, знизився на 3 копійки і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
Середній 3,32 3,82
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках після вихідних. 

Також НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня,  на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тим часом, фінансисти до кінця 2020 року девальвацію гривні. Курс  може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30

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