Рубль після вихідних трохи подорожчав. Курс російської нацвалюти на 7 вересня

У понеділок, 7 вересня, середній курс купівлі рубля порівняно з п'ятницею, 4 вересня , зріс на 1 копійку і становить 3,32 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в п'ятницю, знизився на 3 копійки і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 7 вересня:

10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,32 3,82 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,40 3,65

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро подорожчали в обмінниках після вихідних.

Також НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тим часом, фінансисти до кінця 2020 року девальвацію гривні. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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