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07 вересня 2020, понеділок, 05:15 12
Економіка 2020-09-07T07:30:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня

Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD у той час, як міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,8010
1 долар США 27,7325
1 швейцарський франк 30,4452
10 ієн 2,6111
10 російських рублів 3,6948
1 євро 32,8589


Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс  може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року .

Крім того, курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав

Курс продажу підвищився порівняно з 3 вересня на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.

Тим часом міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30

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