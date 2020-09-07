Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. той час, як міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні . до 27,7325 UAH/USD у

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH / USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8010 1 долар США 27,7325 1 швейцарський франк 30,4452 10 ієн 2,6111 10 російських рублів 3,6948 1 євро 32,8589



Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року .

Крім того, курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав.

Курс продажу підвищився порівняно з 3 вересня на 1,31 коп. до 27,8308 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,87 коп. до 27,4782 UAH/USD.



Тим часом міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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