Долар продовжує зростати. Офіційний курс валют на початку тижня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH\/USD у той час, як міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4-6 вересня, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH \/ USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,8010 1 долар США 27,7325 1 швейцарський франк 30,4452 10 ієн 2,6111 10 російських рублів 3,6948 1 євро 32,8589 Як повідомляли Українські Новини, фінансисти прогнозують, що до кінця 2020 року гривню чекає девальвація. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH\/USD до кінця року . Крім того, курс долара для платіжних карт перед вихідними подорожчав. Курс продажу підвищився порівняно з 3 вересня на 1,31 коп. до 27,8308 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 3,87 коп. до 27,4782 UAH\/USD. Тим часом міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30.