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07 вересня 2020, понеділок, 10:27 10
Економіка 2020-09-07T11:15:02+03:00
Українські Новини
В обмінниках подорожчали долар і євро. Курс валют після вихідних

В обмінниках подорожчали долар і євро. Курс валют після вихідних

Надежда Комендантова
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Курс долара.
Курс долара.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків порівняно з 4 вересня станом на 9:30 підвищився на 3,24 коп. до 27,8249 UAH/USD, курс купівлі зріс на 2,09 коп. до 27,5565 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,42 коп. до 32,3592 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,97 коп. до 32,9105 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5565 27,8249 32,3592 32,9105 3,32 3,82
Максимальний 27,6700 28,0000 32,6200 33,3900 3,65 5,00
Мінімальний 27,2500 27,7000 31,8500 32,6200 2,50 3,65

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 вересня, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тим часом, фінансисти до кінця 2020 року девальвацію гривні. Курс може піти в діапазон 29-30 UAH/USD до кінця року.

Раніше міністр фінансів розповів, чи чекати в Україні долар по 30

 

 
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